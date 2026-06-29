Раскрыто нападение на букмекерскую контору

Налет на букмекерскую контору раскрыли по горячим следам сотрудники полиции на западе Москвы.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, двое мужчин 37 и 35 лет, приезжие из другого региона, зашли в игровой клуб на Матвеевской улице под видом игроков. Пока один отвлекал кассира, другой похитил из кассы около 2000 рублей. Сотрудник охраны попытался остановить преступников, но те пригрозили ему предметом, похожим на нож, и скрылись. Вскоре подозреваемые были задержаны в том же районе.