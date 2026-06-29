Убийцу начальницы из банка отправили в тюрьму на 13,5 лет

В Симоновском суде Москвы вынесли приговор Константину Топорову, который убил собственную начальницу на рабочем в отделении банка на юге Москвы. Убийцу отправили в колонию.

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Трагедия произошла 30 сентября 2025 года в отделении кредитной организации на улице Автозаводская в Москве. Днем к входу в офис банка подъехал автомобиль, водитель которого вышел из машины с ножом в руке. Он ворвался в отделение банка и набросился на Наталью Паскову, которая трудилась заместителем руководителя отделения. Мужчина причинил ей тяжелые ранения. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, но к прибытию бойцовРосгвардии девушка уже умерла. Топоров пытался бежать, но его задержали достаточно быстро.

Одним из мотивов своего поступка, 40-летний убийца называл систематические издевательства своей начальницы. При этом свою вину он признал полностью. В банке же Топорова характеризовали не с лучшей стороны. Он постоянно грубил клиентам и коллегам, был конфликтным и мог «послать на три буквы».

Примечательно, что этот инцидент с нападением на непосредственного руководителя стал для Константина Топорова не первым. Ранее он уже терял работу за рукоприкладство в отношении начальника.

Суд признал Константина Топорова виновным в убийстве и приговорил к 13,5 годам лишения свободы.