В российском регионе ищут загадочно исчезнувшего из квартиры хромого пенсионера

В Волгоградской области в рабочем поселке Светлый Яр произошло загадочное исчезновение 66-летнего пенсионера Юрия Ф., который с трудом передвигается из-за хромоты. Об этом пишет V1.RU.

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По информации, предоставленной его родственницей, мужчина внезапно покинул свою квартиру, не взяв с собой ни вещей, ни денег, и ушел по федеральной трассе в неизвестном направлении.

Юрий проживал вместе со своим родным братом, который утром 27 июня предложил ему поехать на рыбалку. От предложения пенсионер отказался, а когда брат вернулся домой, брат обнаружил, что дверь квартиры была открыта, а Юрий исчез.

Родственница отметила, что Юрий никогда раньше так не уходил, и обычно выходил из дома только до ближайшего магазина.

После того как родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам, по сетям начали распространяться ориентировки о пропавшем. Вскоре несколько свидетелей сообщили, что видели Юрия на выезде из рабочего поселка, где он шел по трассе Р-228.

Близкие предполагают, что мужчина мог направиться в поселок Цаца, где он ранее жил. Женщина также добавила, что у мужчины не было ментальных недугов, однако в последнее время у него наблюдались проблемы с памятью.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России провели масштабные поисковые работы в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, обследовав более 150 километров вдоль рек Учкулан и Кубань. Эти действия были предприняты в поисках туриста, который пропал после опрокидывания катамарана во время сплава.