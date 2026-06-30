Живого мальчика нашли под обломками здания в Венесуэле

Под обломками здания в самом пострадавшем от землетрясения в Венесуэле штате Ла-Гуайра найден живым трехлетний мальчик.

Об этом в телеграм сообщила уполномоченный вице-президент Дельси Родригес. В ее сообщении уточняется, что трехлетний мальчик провел под обломками шесть дней и был обнаружен живым, после чего спасен.

Родригес отметила, что жизнь мальчика является надеждой для народа.

Ранее сообщалось, что высланные из США венесуэльцы пропали без вести при землетрясении.