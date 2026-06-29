Тело новорожденного нашли в биотуалете на музыкальном фестивале

В биотуалете на музыкальном фестивале Electric Forest в США обнаружили тело младенца, сообщает CBS NEWS.

По данным журналистов, инцидент произошел 28 июня: сотрудники уборной во время планового технического обслуживания обнаружили тело новорожденного в биотуалете.

Фестиваль проводится в штате Мичиган. Сейчас сотрудники полиции начали расследование по факту ЧП, другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что мальчик застрелил 7-месячную девочку из пистолета, найденного под матрасом.