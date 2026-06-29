Женщина устроила "голые" стримы с 14-летней дочерью

Киберполиция Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции задержала многодетную жительницу Харьковской области, подозреваемую в создании и распространении контента с участием несовершеннолетней. По версии следствия, женщина за деньги организовывала трансляции, где принуждала свою 14-летнюю дочь раздеваться на камеру.

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«В ходе международной операции «Возрожденная надежда» (VIDFT), организованной Департаментом расследований внутренней безопасности США (ICE HSI) и Центром борьбы с киберпреступностью Министерства внутренней безопасности США, украинские полицейские идентифицировали жительницу Харьковской области, причастную к совершению преступления», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли техническое оборудование и цифровые улики, подтверждающие факт противоправной деятельности. На данный момент задержанной предъявлено подозрение в сексуальном насилии, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Трое детей, включая потерпевшую, были изъяты из семьи представителями служб по делам детей и органов опеки. В настоящий момент с несовершеннолетними работают психологи, оказывая им необходимую помощь после перенесенной травмы.