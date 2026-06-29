Лодки нашли, людей — нет: продолжаются поиски пары в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжаются поиски пары, пропавшей во время сплава по реке Агул, сообщает Shot. 43-летний Андрей и 45-летняя Юлия, сотрудники одной логистической компании, приехали из Красноярска в Ирбейско-Саянский округ 20 июня.

В последний раз их видели в районе деревни Агул между 14:00 и 15:00, когда они пришвартовались к берегу. На двух лодках: в одной находились сами, во второй — вещи.

Спасатели обнаружили обе лодки и разбросанные вещи примерно в трех километрах от деревни. По предварительной версии, пара перевернулась из-за сильного течения и затора из бревен.

Поиски продолжаются, к ним привлечены водолазы. Андрей и Юлия работают в ООО «Торгово-логистическая служба», увлекаются отдыхом на природе. Андрей периодически публиковал фото с уловом.

В сентябре 2025 года сообщалось о пропаже семьи Усольцевых недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае. После их пропажи спасатели предприняли масштабные поиски, которые не увенчались успехом. В июне 2026 года поиски возобновились. СМИ активно следят за операцией, как и в прошлом году, выдвигают различные версии о судьбе пропавших.