Российские подростки выстрелили в четырехлетнего ребенка на детской площадке

Группа несовершеннолетних применила пневматическое оружие в подмосковной Истре на детской игровой площадке. Об этом пишет «МК в Подмосковье».

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Сообщается, что в результате стрельбы пострадал ребёнок 2022 года рождения, получивший травму. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и подали письменное заявление.

Подростков доставили в отдел полиции для разбирательства. Но после проведённых процессуальных действий компанию вновь заметили во дворе дома по улице Адасько.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и степень тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело после того, как группа автоподставщиков напала на сотрудника полиции. По информации издания, инцидент произошел в районе Китай-города, когда водитель ехал по дороге и снизил скорость до 9–10 км/ч.