Спустя 26 лет: суд наказал боевиков, убивавших псковских десантников

Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева, причастным к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, Кошманбетов приговорён к 24 годам лишения свободы, Таушев — к 23 годам с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима.

Осуждённые были задержаны в августе 2020 года. Им предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса России: бандитизм (ч. 2 ст. 209), вооружённый мятеж (ст. 279) и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 317). На время следствия и суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в ФСБ, в результате совместной работы судебных органов к уголовной ответственности привлечены 37 участников бандформирований Басаева и Хаттаба. Это стало итогом многолетней работы по установлению и розыску лиц, причастных к преступлениям против военнослужащих в период контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Нападение на псковских десантников произошло в феврале 2000 года в горно-лесистой местности у села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе ожесточённого боестолкновения погибли 84 военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ, ещё четверо получили ранения. Этот бой стал одним из самых трагических эпизодов Второй чеченской кампании.