Четверых человек обвинили по делу об отравлении компании наркотиками в Подмосковье

В Подмосковье четверым фигурантам предъявили обвинение по делу об отравлении компании наркотиками на празднике. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, один из обвиняемых арендовал дом и заказал у знакомого наркотики. Ночью курьер доставил запрещенное вещество, а заказчик разделил его между гостями. При обысках у двоих фигурантов обнаружено 149 свертков с наркотиком для последующей продажи.

Установлено, что сбыт наркотика осуществляли двое, третий являлся курьером. Четверым фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, все задержаны. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемых.

Инцидент произошел в частном доме в городе Солнечногорске, когда компания отмечала день рождения. Всего пострадали восемь человек. Предварительно, все пострадавшие отравились мефедроном. Одна из участниц вечеринки вызвала скорую помощь. Два спортсмена не выжили.