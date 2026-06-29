Именинник, отравивший друзей наркотиками, ранее был судим

Именинник, купивший для своих друзей на вечеринку в подмосковном коттедже партию смертельного наркотика, задержан после выписки из больницы. Выяснилось, что он и раньше неоднократно приобретал наркотики

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Как уже сообщал «МК», трагедия произошла в субботу в коттеджном поселке Бакеево Солнечногорского городского округа. 26-летний приезжий из Брянска, отмечая свой день рождения, заказал у двоих знакомых мигрантов крупную партию наркотиков. Изначально, как позднее заявил виновник торжества, у него не было цели употребить наркотик — вечеринка носила сугубо алкогольный характер, но впоследствии гости решили разнообразить досуг.

За партию наркотиков мужчина заплатил 43 тысячи рублей. Впоследствии два человека умерли от употребления вещества, еще семеро, включая именинника, были госпитализированы.

В 2024 году именинник уже задерживался за хранение наркотиков. Он приобрел их через Интернет и был задержан в момент получения товара в тайнике в дачном поселке. У молодого человека изъяли 2,002 грамма мефедрона. Тогда парень согласился сотрудничать со следствием и добровольно выдал пароль от мобильного телефона. Советский райсуд Брянска приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, осуществлены допросы, а также обыски в жилищах обвиняемых.