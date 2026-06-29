В центре Киева готовился подрыв украинского военного

Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух женщин, подозреваемых в подготовке покушения на военнослужащего ВСУ в центре Киева. По версии ведомства, целью задержанных был подрыв автомобиля офицера неподалеку от Майдана Незалежности с помощью дистанционно управляемого устройства.

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«По данному факту произведено задержание двух женщин, которых подозревают в подготовке покушения на военнослужащего. По версии следствия, они планировали заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль военного возле Майдана Незалежности и дистанционно его взорвать», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram-канале ведомства.

В спецслужбе утверждают, что операция по предотвращению преступления стала возможна благодаря обнаружению GPS-трекера, который диверсантки установили на машину военного. Согласно материалам дела, одна из подозреваемых самостоятельно изготовила взрывчатку и спрятала ее на территории одного из столичных кладбищ, а вторая должна была забрать опасный груз для установки под автомобиль. В ходе обысков силовики изъяли около шести килограммов взрывчатых веществ, а также средства маскировки, включая парик.

СБУ традиционно обвиняет задержанных в работе на российские спецслужбы. В настоящее время подозреваемым предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, включая государственную измену и подготовку террористического акта. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.