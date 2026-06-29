Лагерь превратился в пыточную: ребенка травили и избивали

УМВД России по Камчатскому краю начало проверку по факту избиения подростка в одном из детских лагерей на территории региона. Как сообщили в ведомстве на своей странице на платформе «Макс», правоохранители зарегистрировали заявление от матери пострадавшего ребенка и приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

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«По данному факту организован комплекс необходимых мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в региональном управлении ведомства, добавив, что по результатам проверочных действий будет принято законное решение.

К разбирательству также подключилась прокуратура Камчатского края. В надзорном ведомстве подчеркнули, что намерены тщательно проанализировать работу персонала учреждения: