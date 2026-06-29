Массовая драка поляков и украинцев произошла в Польше

В Польше произошла массовая драка поляков с украинцами, во время разборок применялось холодное оружие. Об этом сообщает местная полиция.

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Стало известно, что инцидент произошел в Стараховицах Свентокшиского воеводства – драка завязалась возле залива. Конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Украины и Польши.

Полицейские уточняют, что один из участников драки применил острый предмет, в результате чего был ранен другой участник драки.

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На месте происшествия работали спасатели и полицейские, помощь пострадавшему была оказана. Также правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об участии в драке или избиении, допрашиваются очевидцы и устанавливаются личности всех участников конфликта.