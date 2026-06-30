Исследователь Соколов: Семья Усольцевых могла попасть во «временной пузырь»

На месте пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае могла находиться аномальная зона. Такое предположение высказал исследователь паранормальных явлений Игорь Соколов.

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По его словам, на подобных территориях часто пропадают люди.

— В районе пропажи семьи Усольцевых находится аномальная зона. В эпоху климатических изменений в таких местах происходит выброс энергии, которая находится между слоями земли. Люди в таких местах могут попадать во «временные пузыри» или в иное пространство. По этой причине спасатели обычно не находят их следов, — отметил исследователь.

По словам Соколова, на территории РФ находится много паранормальных мест. Одно из них — гора Чистоп, расположенная на Урале, недалеко от перевала Дятлова, передает News.ru.

Специалисты, которые занимаются расследованием исчезновения семьи Усольцевых, пошагово установили их маршрут до момента исчезновения. Сергей и Ирина вместе со своей дочерью Ариной — с собакой породы корги отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda.

«Вечерняя Москва» рассказала, как проходили поиски Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.