Агрессивная толпа напала на полицейского в центре Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как группа автоподставщиков напала на сотрудника полиции. Об этом пишет телеграм-канал «112».

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По информации издания, инцидент произошел в районе Китай-города, когда водитель ехал по дороге и снизил скорость до 9–10 км/ч.

В этот момент его автомобиль ударила девушка, после чего к нему подошли её друзья и начали требовать 10 тысяч рублей, угрожая, что если он не заплатит, то пострадавшая подаст заявление, и ему придется заплатить уже 200 тысяч.

Мужчина не поддавшись на шантаж, вызвал полицию. Когда на место происшествия прибыл инспектор ДПС и попросил девушку предъявить документы, молодые люди начали угрожать уже ему.

На видеозаписи видно, как один из парней толкает полицейского, а другой замахивается на него сзади. Несмотря на агрессивные действия, вся компания вскоре покинула место происшествия.

Ранее сообщалось, что семейная пара, состоящая из мужчины 43 лет и женщины 45 лет, пропала без вести во время сплава по реке Агул в Красноярском крае.