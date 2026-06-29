Раскрыты подробности о семи участниках жестокой расправы над российским студентом

Семь молодых людей специально приехали для расправы над студентом в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Подозреваемые рассказали, что все познакомились друг с другом недавно в интернете, и студент им задолжал. В ведомстве уточнили, что никто из них не смог назвать точную сумму долга — эта версия проверяется.

Также известно, что задержанные нигде не работают и не учатся. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее стало известно об их задержании. Семерых юношей 22-24 лет подозревают в расправе над студентом, которого без признаков жизни нашли на пустыре. По версии правоохранителей, они из корысти заманили жертву на встречу, где связали и несколько раз ранили ножом, после чего попытались скрыть следы.