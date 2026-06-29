Арендаторы отрезали руки выселившему их из квартиры хозяину

В ЮАР арендаторы отрезали руки хозяину квартиры и зарубили его из-за арендной платы, которую они отказывались платить. Об этом сообщает Daily Star.

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45-летний Мензи Джали сдавал комнаты в доме своей матери в городе Паркгейт, провинция, Квазулу-Натал, трем мужчинам. В феврале 2026 года они согласились платить за аренду по 500 рэндов (около 2,2 тысячи рублей) в месяц, но регулярно нарушали договоренности, требуя скидку или вовсе отказываясь от платежей. 19 июня владелец, устав от долгов, вызвал полицию, чтобы выселить неплательщиков. Правоохранителям удалось убедить мужчин покинуть жилье, однако те пообещали вернуться и расправиться с хозяином.

Испуганный Джали пригласил к себе родственника для поддержки, но бывших арендаторов это не остановило. Они пришли с холодным оружием и напали на него. Мужчина попытался убежать, но его догнали, жестоко избили, отрубили руки, а затем зарубили. После этого убийцы скрылись, пригрозив расправой свидетелям.

Арендатор нанес хозяину квартиры 42 удара ножом из-за замечания об образе жизни

По словам родственницы жертвы, он боялся мести и оказался прав. Теперь полиция ведет розыск троих подозреваемых, которым грозит обвинение в убийстве, хотя официальные лица подтвердили лишь факт нападения с острым предметом во время ссоры, не уточняя детали. Расследование продолжается, и власти призывают всех, кто знает местонахождение беглецов, помочь в их поимке.

Ранее в Индии полиция арестовала мужчину, который расправился с 65-летним отцом и обвинил во всем тигра. Он поймал отца, когда тот возвращался на велосипеде ночью домой, и зарубил его топором.