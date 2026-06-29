Пчелы напали на детский лагерь в Приморье

Пчелы напали на детский лагерь «Океан», расположенный в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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На территории оздоровительного лагеря насекомые построили сразу пять гнезд. Администрация была вынуждена вызвать спасателей, поскольку пчелы могли угрожать маленьким детям. Насекомых оперативно устранили, а их гнезда ликвидировали. Лагерь продолжил свою работу в обычном режиме, обошлось без пострадавших.

До этого сообщалось, что полчища саранчи атаковали автомобили в Дагестане. По предварительным данным, большое количество этих насекомых на отдельных участках трассы привело к кратковременному затруднению движения.