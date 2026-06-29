В Ярославле предотвратили теракт в синагоге

В Ярославле сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в синагоге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

По данным ФСБ, синагогу планировал поджечь сторонник запрещенной на территории России международной террористической организации. Он установил контакт с представителем организации, находящимся в Сирии. Действуя по указанию куратора, злоумышленник приобрел компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Установлено, что подозреваемый провел разведку территории культового еврейского учреждения в Ярославле и сфотографировал объект. Сообщается, что после совершения поджога мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации. Его задержали.

По месту жительства подозреваемого найдены и изъяты самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической в РФ.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании одного из районных судов Мариуполя. По подозрению в подготовке преступления задержан гражданин России. По данным ФСБ, мужчина по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельное взрывное устройство в здании суда.

Ранее российский школьник стал террористом, выполняя задания неизвестных.