Пара туристов пропала без вести в регионе России

Семейная пара пропала без вести во время сплава в регионе России. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Пара туристов 43 и 45 лет отправилась в сплав по реке Агул в Ибресинском районе Чувашии и перестала выходить на связь. Спасатели выдвинулись на поиски путешественников и обследовали 58 километров береговой линии и еще около 40 тысяч квадратных метров эхолотом.

На данный момент туристов обнаружить не удалось. Поиски продолжаются.

Ранее россияне пропали без вести во время похода в российском регионе. Семья туристов подала сигнал SOS на высоте 2,8 тысячи метров у пещеры Дженту. Вскоре появились подробности о состоянии путешественников.