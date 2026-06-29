Липчанин обиделся на бывшую тещу и сжег ее дачу

В Липецке полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в поджоге дачи бывшей тещи. Об этом сообщает УМВД области.

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С заявлением в полицию обратилась 55-летняя местная жительница, женщина сообщила, что неизвестный сжег ее дачный дом. Ущерб пострадавшая оценила в 300 тысяч рублей. Выяснилось, что к поджогу причастен бывшей зять липчанки.

По версии следствия, мужчина приехал к дому родственницы, разбил кирпичом окно и устроил пожар. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина устроил пожар в доме, чтобы защититься от воображаемых атак соседа лазером.