Актриса из популярного турецкого сериала попала в смертельное ДТП

В Турции в результате ДТП погибла 19-летняя актриса Гамзе Саклы, снимавшаяся в популярном сериале «Глаза Черного моря». Об этом пишет Sözcü.

© Московский Комсомолец

Авария произошла вечером 23 июня в городе Чайели, провинция Ризе, на берегу Черного моря. Актриса ехала по приморскому шоссе вместе с подругами. Автомобиль, за рулем которого находилась 22-летняя Селинай Сарал, внезапно потерял управление. Машина врезалась в столб на разделительной полосе, затем вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим легковым автомобилем и микроавтобусом. На месте происшествия начался пожар.

После удара Саклы оказалась на дороге, остальные пассажиры остались в горящей машине. Спасти никого не удалось. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

Два «Мерседеса» устроили смертельное ДТП в Москве и попали на видео

Карьера Гамзе Саклы на съемочных площадках началась с позиций помощницы и стилистки. В 2025 году она получила роль второго плана в сериале «Глаза Черного моря», который был показан на российских стриминговых платформах.