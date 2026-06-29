Тело убитого студента найдено в яме в Омске

В Омске в яме обнаружили закутанный в пакет труп жестоко убитого студента. По подозрению в преступлении задержана группа молодых людей.

Тело убитого было найдено 26 июня в яме на заброшенной территории на улице 10 лет Октября, неподалеку от Сыропятского тракта. Личность 20-летнего убитого установлена.

С заявлением о пропаже сына в правоохранительные органы обратилась его мать неделю назад. По данным прокуроров, молодой человек ушел днем гулять и не вернулся.

По подозрению в совершении преступления задержаны приятели погибшего в возрасте от 22 до 24 лет. В ближайшее время им предъявят обвинение, решается вопрос об их аресте. Уголовное дело заведено по статье об убийстве.