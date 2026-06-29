Гуманитарную помощь штату Ла-Гуайра после землетрясения в Венесуэле расширят

Дополнительная гуманитарная помощь будет предоставлена венесуэльскому штату Ла-Гуайра, наиболее пострадавшему от разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня. Такое решение было принято на рабочем совещании кабинета министров Венесуэлы с участием уполномоченного президента боливарианской республики Делси Родригес.

"Приоритетной задачей совещания является расширение мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию гуманитарной помощи штату Ла-Гуайра, который после затронувшего тысячи семей землетрясения, был объявлен зоной стихийного бедствия", - сообщила пресс-служба Родригес.

Другой задачей, поставленной перед рабочей группой, стала доработка стратегии и протоколов для функционирования временных лагерей. Они предназначены для незамедлительного размещения семей, лишившихся жилья, и тех, чьи жилые дома не обеспечивают необходимых условий безопасности.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения уже произошло около 300 афтершоков.