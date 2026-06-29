В МВД объяснили, что делать, если мошенники оформили микрозайм

Если аферисты оформили на гражданина займ при самозапрете на кредиты, то он вправе подать заявление в микрофинансовую организацию об аннулировании договора. Об этом рассказали в УБК МВД России.

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По словам специалистов ведомства, компании не могут требовать деньги, если займ на человека был оформлен при действующем самозапрете.

Если же он отсутствовал, то жертве мошенников необходимо одновременно обратиться в микрофинансовую организацию с требованием разобраться в ситуации и в полицию.

— Дополнительно можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО, — добавили в Telegram-канале.

Еще одна мошенническая схема — перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму.

Кроме того, мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая россиянам бесплатную психологическую помощь от имени общественных центров.

Депздрав Москвы предупредил об еще одной схеме мошенничества: злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками поликлиник и под предлогом диспансеризации просят назвать данные.