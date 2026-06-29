На юго-западе Китая 13 человек пострадали из-за землетрясения

По меньшей мере 13 человек пострадали из-за землетрясения магнитудой 5,5 в юго-западной провинции КНР Сычуань. Об этом говорится в сообщении пресс-службы города Ибинь.

Эпицентр подземных толчков находился вблизи поселка Шахэ уезда Гао, в городском округе Ибинь. Очаг залегал на глубине 6 км.

После землетрясения городской штаб по ликвидации его последствий активировал третий из четырех уровней экстренного реагирования (первый уровень - наивысший).

Порядка 200 человек были эвакуированы и размещены в безопасном месте.