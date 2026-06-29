Группа детей потеряла сознание из-за сильнейшей жары в Германии

В палаточном лагере молодёжной пожарной бригады на гравийном карьере в немецком Эйленбурге у нескольких детей возникли серьёзные проблемы с кровообращением из-за сильной жары. Об этом сообщает BILD.

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В публикации уточняется, что пострадавшие потеряли сознание. Восьмерых детей доставили в ближайшие больницы.

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, в Нейсемюнде, земля Бранденбург, был установлен новый температурный рекорд — 41,7°C. Это третий день подряд, когда столбик термометра держится выше 41 градуса.

Жара также нанесла ущерб инфраструктуре: в ряде городов повреждены трамвайные пути, остановлено движение поездов, зафиксированы перебои с электроснабжением. На нескольких автомагистралях из-за высоких температур потрескался асфальт, что привело к перебоям в движении транспорта.