Сверхлегкий самолет разбился в Ленинградской области

Сверхлегкий самолет рухнул в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

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Инцидент произошел на аэродроме у поселка Сельцо Волосовского района региона. Пилот пытался совершить аварийную посадку, однако судно потерпело крушение.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пилот погиб, уточнили в публикации.

17 июня самолет также потерпел крушение в американском штате Техас. Трагедия случилась во время захода судна на посадку в аэропорту Ларедо.

Кроме того, 13 июня военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии рухнул при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам.