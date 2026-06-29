В Венесуэле отца и сына спасли после четырех дней под завалами

В Венесуэле спасатели обнаружили живыми мужчину и его сына-подростка, которые почти четыре дня находились под завалами после серии мощных землетрясений. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

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Операция по спасению прошла в городе Карабальеда, расположенном примерно в 40 километрах к северу от Каракаса. В поисковых работах участвовали французские и американские спасательные команды.

По словам спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, в результате землетрясения пострадали 38 больниц, 44 торговых центра и 1645 объектов другой инфраструктуры. На этой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты.

Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.