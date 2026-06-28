Тело второго погибшего найдено на предприятии в Волгограде после атаки

В субботу, 27 июня, при ракетной атаке на Волгоград погиб второй сотрудник местного предприятия. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своём Telegram-канале. По его словам, оперативные службы обнаружили тело погибшего в ходе работ на месте происшествия. Ранее сообщалось об одном погибшем, однако теперь число жертв увеличилось до двух.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Выражаю соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Бочарова.

Информация о других пострадавших и масштабах разрушений на предприятии пока уточняется. На месте продолжают работать экстренные службы и следователи.

Ракетная атака на Волгоград произошла 27 июня. По предварительным данным, удар пришёлся по промышленному объекту, вызвав пожар и разрушения. Силы противовоздушной обороны отражали налёт, однако часть ракет достигла цели. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Расследование обстоятельств атаки продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия. В Волгоградской области усилены меры безопасности. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

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