Появились новые данные о числе жертв землетрясения в Венесуэле

Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 1719. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

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Выступая перед журналистами, он добавил, что количество пострадавших при землетрясении составляет 5034.

«Число погибших людей — 1719, 5034 человека были ранены», — приводит его слова РИА Новости.

В воскресенье, 28 июня, Родригес заявил, что в результате землетрясения в Венесуэле погибли 1450 человек, более 3,1 тыс. пострадали.