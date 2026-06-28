На Кипре двух детей нашли мертвыми в автомобиле

Двое детей из одной семьи найдены мертвыми внутри салона автомобиля на территории, находящейся под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия на Кипре. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

© Global Look Press

По ее данным, о трагедии стало известно вскоре после 18:00 по местному времени (совпадает с мск). Автомашина, где находились тела детей, была заперта и стояла в поле возле многоквартирного дома в районе деревни Ксилофагу. Хотя сама эта деревня расположена в провинции Ларнака Республики Кипр, место, где нашли автомобиль с детьми, находится на территории базы Декелия. Расследованием дела занялась полиция британской заморской территории, офицеры которой проводят следственные мероприятия в упомянутом жилом доме.

Предположительно, дети погибли от асфиксии, также они получили ожоги от воздействия солнечных лучей. Точную причину их гибели должна установить патологоанатомическая экспертиза.

"Филелефтерос" сообщила, что родители детей являются выходцами из балканской страны. Газета Cyprus Mail проинформировала, что, по всей видимости, речь идет о Болгарии. Это же издание отмечает, что одному из погибших детей было 8 лет, а другому - 10 лет.