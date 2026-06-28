Стало известно количество спасенных из-под завалов после землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли 33 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

По данным агентства, после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов 33 человека. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес выразила благодарность зарубежным поисково-спасательным командам за помощь.

Почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясений. Серии мощных подземных толчков произошли в ночь на 25 июня. Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго — 7,5. После этого зафиксировали еще 30 подземных толчков.

Ранее сообщалось, что ЕС объявил о срочной помощи Венесуэле после землетрясений.