Новая жертва в «петле смерти». Мужчина погиб в районе исчезновения Усольцевых

В районе печально известной Манской «петли смерти» в Красноярском крае погиб еще один человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Официальный канал ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Telegram

Инцидент произошел на протоке Дурная в Курагинском городском округе. Лодка, на которой плыл мужчина, внезапно опрокинулась, он не смог выплыть и утонул. Женщину, которая была в лодке вместе с ним, удалось спасти.

Журналисты отметили, что несчастный случай произошел в том же районе, где ранее пропала семья Усольцевых, бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин.

Ранее сообщалось, что красноярцы массово распродают дома в районе Манской «петли смерти» — количество объявлений о продаже участков выросло в два раза за последние полгода.

Владельцы признают в разговорах, что желают как можно быстрее оттуда уехать и в связи с этим скидывают цены до предельно низкого уровня.