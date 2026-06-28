Новая жертва в «петле смерти». Мужчина погиб в районе исчезновения Усольцевых
В районе печально известной Манской «петли смерти» в Красноярском крае погиб еще один человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на протоке Дурная в Курагинском городском округе. Лодка, на которой плыл мужчина, внезапно опрокинулась, он не смог выплыть и утонул. Женщину, которая была в лодке вместе с ним, удалось спасти.
Журналисты отметили, что несчастный случай произошел в том же районе, где ранее пропала семья Усольцевых, бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин.
Ранее сообщалось, что красноярцы массово распродают дома в районе Манской «петли смерти» — количество объявлений о продаже участков выросло в два раза за последние полгода.
Владельцы признают в разговорах, что желают как можно быстрее оттуда уехать и в связи с этим скидывают цены до предельно низкого уровня.