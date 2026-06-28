В Германии горит «напичканный боеприпасами» полигон, сотни человек эвакуированы

На западе Германии на фоне жары власти эвакуировали всех жителей муниципалитета Трайзен из-за лесного пожара на бывшем полигоне, сообщает Tagesschau.

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В материале отмечается, что из-за возгорания в «напичканном боеприпасами» районе оттуда вывезли около 650 человек. Возгорание произошло в природном заповеднике, где в прошлом утилизировали снаряды. Из-за пожара старые боеприпасы начали взрываться, что осложняет работу экстренных служб.

По данным властей, возгорание началось накануне днем на крутом склоне. К 28 июня огонь распространился на площади в 2,7 га. Жителей Трайзена разместили в спортивном комплексе соседней коммуны. Пенсионерам и матерям с детьми до трех лет предложили остановиться в гостинице.

До этого европейская климатическая обсерватория Copernicus предупредила, что ЕС ожидает жаркое лето. Это связано с возвращением Эль-Ниньо (природного явления, когда при смене фаз океанских течений поток тепла идет из океана в атмосферу).