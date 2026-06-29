Женщина и младенец умерли во время родов в Иркутске

В одном из медицинских учреждений Иркутска произошла трагедия - во время родов скончались пациентка и ее ребенок. Следственный комитет и областное министерство здравоохранения проводят проверки.

Информация о ЧП появилась 28 июня в СМИ и социальных сетях. Эти публикации стали основанием для проверки, организованной правоохранительными органами.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональным коллегам представить доклад о том, что удалось выяснить.

В минздраве Приангарья 29 июня подтвердили: случай смерти женщины и ее ребенка зарегистрирован. К проверке привлекут необходимых специалистов, заверили в ведомстве.

Согласно предварительному диагнозу, причиной смерти пациентки и младенца стала эмболия околоплодными водами. В минздраве эту патологию назвали очень редким и непредсказуемым осложнением родов.