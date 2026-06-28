Названа причина катастрофы самолета с парашютистами во Франции

Предварительной причиной крушения самолета в коммуне Томблен на северо-востоке Франции названа техническая неисправность. Об этом в эфире телеканала BFMTV рассказал префект департамента Ив Сеги.

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По его словам, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность воздушного судна.

Сеги сказал, что самолет «упал вертикально».

Самолет Pilatus взлетел с аэродрома Нанси-Эссэ и рухнул в пригороде Нанси в 11.00 (12.00 мск) 28 июня. По информации СМИ, на борту находилось 11 человек, некоторые из них должны были пройти своеобразное «крещение» — совершить первый прыжок с парашютом. Воздушным судном управлял опытный пилот, пишут источники.

Французские СМИ также сообщают, что самолет рухнул сразу после взлета, никто из находящихся на борту не выжил. Уточнялось также, что в числе новичков-парашютистов были медсестры.

Прокуратура потребовала начать расследование произошедшего.