Разбился вертолет крупнейшей нефтяной компании, 14 погибших

В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолёт нефтяной компании Saudi Aramco. Погибли 14 человек. Об этом сообщает Khaleej Times со ссылкой на министерство энергетики страны.

Вертолет Saudi Aramco разбился в Рас-Таннуре примерно в 6 часов утра (по местному времени) в воскресенье, 28 июня.

В результате крушения погибли 14 человек, находившиеся на борту. По данным министерства энергетики, все они были гражданами Саудовской Аравии.

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Причина крушения пока неизвестна, начато расследование.

Saudi Aramco (официально Saudi Arabian Oil Group) — это государственная нефтяная компания Саудовской Аравии. Является крупнейшей в мире: занимает первое место на планете по добыче нефти и размеру нефтяных запасов.