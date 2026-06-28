Неизвестный мужчина упал со скалы и разбился на глазах у отдыхающих

Пляжный отдых сотен туристов в британском курортном городе Борнмут обернулся настоящим кошмаром: на глазах у отдыхающих с 30-метровой скалы сорвался мужчина. Инцидент произошёл на Рыбацкой набережной (Fisherman's Walk) в субботу днём, когда экстренные службы были вызваны из-за опасений за состояние здоровья одного из местных жителей. Мужчина упал и скончался на месте от полученных травм.

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По словам очевидцев, на пляже, переполненном из-за сильной жары, раздались крики ужаса, когда люди увидели падение. Один из свидетелей рассказал изданию Dorset Echo, что находился прямо напротив скалы и заметил мужчину на вершине утёса за мгновение до трагедии. Он охарактеризовал произошедшее как «ужасное» и «очень печальное» зрелище, которое вряд ли когда-либо забудется теми, кто его видел.

Смерть мужчины не рассматривается полицией как подозрительная, однако в соответствии с протоколом дело передано в Независимый совет по вопросам поведения полиции (IOPC). Это стандартная практика в случаях, когда инцидент происходит при непосредственном участии правоохранительных органов, даже если их действия не стали прямой причиной трагедии. Официальное опознание погибшего пока не проведено.

В полиции Дорсета подтвердили, что для коронера Её Величества будет подготовлено досье, а все обстоятельства произошедшего будут тщательно изучены. Несмотря на то, что версия о криминальном характере смерти исключена, расследование продолжается, и следователи опрашивают свидетелей, чтобы восстановить полную картину событий.

Трагедия произошла в разгар курортного сезона, когда на пляжах Борнмута традиционно многолюдно. Местные власти призывают отдыхающих не подходить к краю обрывов и скал, особенно в ветреную погоду или при ухудшении самочувствия. Пока пляж оставался открытым, но место происшествия было оцеплено полицией для проведения следственных действий.