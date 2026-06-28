Названы подробности крушения самолета во Франции

При крушении самолета Pilatus в коммуне Томблен на северо-востоке Франции погибли 11 человек, пишет портал Est Republicain со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июня, примерно в 11:00 часов (12:00 мск) на улице Альенде-а-Томблен возле аэропорта Нанси.

Первоначально сообщалось, что на борту находились молодые люди, которые должны были совершить первый в своей жизни прыжок с парашютом.

Позже стало известно, что в самолете были опытные парашютисты, так называемые «скайдайверы».

Парашютист разбился после столкновения в воздухе с другой спортсменкой

Журналисты отметили, что Pilatus традиционно используется для парашютных прыжков.

Официальные власти, в частности, префектура Мерта и Мозеля, подтвердили факт крушения и количество погибших.

На месте происшествия находятся экстренные службы, обстоятельства и точные причины катастрофы выясняются.