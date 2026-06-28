Пенсионер устроил резню в подъезде жилого дома

В Мукачево Закарпатской области полиция задержала 62-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство своего 40-летнего соседа. Нападение произошло в ночь на 28 июня в подъезде многоквартирного дома по улице Василия Стуса.

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«Предварительно установлено, что между мужчинами длительное время существовали неприязненные отношения. Подозреваемый дождался соседа на лестничной клетке и нанес ему два удара ножом в живот и грудную клетку», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

После нападения пострадавший попытался спастись бегством, выбежав на улицу, где его преследование остановили случайные очевидцы. Раненый мужчина был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение, где врачи продолжают бороться за его жизнь. Злоумышленника правоохранители задержали по месту жительства; у него изъят нож, ставший орудием преступления.

Следователи Мукачевского районного управления полиции возбудили уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается под контролем местной прокуратуры.