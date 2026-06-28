Неизвестный поджег полицейские машины под Одессой

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на спецплощадку автомобилей райотдела полиции города Измаила Одесской области Украины. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщает издание «Страна».

Инцидент произошел в ночь на 28 июня на спецплощадке для автомобилей районного управления полиции, передает ТАСС. Неизвестный бросил бутылку с «коктейлем Молотова» на территорию парковки.

По предварительным данным, емкость с зажигательной смесью была брошена из окна или с крыши соседнего многоквартирного дома. В результате возгорания повреждения получили пять транспортных средств.

В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого в поджоге. Детали происшествия и мотивы злоумышленника устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года в центре Одессы взорвали автомобиль военного прокурора. За 2024 год на украинской территории зарегистрировали более 340 поджогов машин военнослужащих. Летом того же года одесские партизаны за одну ночь уничтожили пять служебных автомобилей военкоматов.