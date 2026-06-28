"Изнасилована и убита". Пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой

Стало известно, что пропавшая в Кемерове 12-летняя девочка погибла.

Сегодня, 28 июня, стало известно, что пропавшую в областном центре Кузбасса 12-летнюю девочку нашли мертвой. Эту информацию подтвердили в следственном комитете.

Поиски девочки проходили на протяжении нескольких дней. Ее местонахождение оставалось неизвестным с 25 июня.

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В соцсетях были опубликованы страшные подробности случившегося. Девочку нашли на кладбище в Кировском районе города.