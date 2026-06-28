Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку, жившую по соседству

В индийском городе Меерут (штат Уттар-Прадеш) разыгралась трагедия, потрясшая местных жителей. 29-летний сосед по лестничной площадке подозревается в изнасиловании восьмилетней девочки. Информация об этом появилась в ряде СМИ, включая телеканал NDTV, со ссылкой на полицию, и вызвала широкий общественный резонанс.

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Подозреваемый, уроженец округа Горакхпур, проживал в районе Сомнатх-Энклав. В ходе следствия полиция задержала и арестовала Кушваху. По данным СМИ, он был взят под стражу в пятницу. Сейчас правоохранители выясняют, не причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям.

Подробности о состоянии пострадавшей девочки не раскрываются. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного. Полиция Меерута заверяет, что расследование ведётся с максимальной тщательностью.

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Этот шокирующий случай вновь привлёк внимание общественности к проблеме насилия над детьми в Индии. Местные жители выражают возмущение и требуют самого сурового наказания для виновного. Ожидается, что в ближайшее время подозреваемому будут официально предъявлены обвинения, и он предстанет перед судом.