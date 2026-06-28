Маньяк из Златоуста потребовал перевода в колонию ближе к семье

Пожизненно осужденный маньяк Николай Мозгляков, известный как «Златоустовский паук», добивался перевода в колонию, расположенную ближе к Златоусту, где совершал свои преступления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В своем иске Мозгляков утверждал, что не может «поддерживать и сохранять социально полезные и семейные связи». Он просил перевести его в исправительное учреждение, расположенное ближе к Златоусту Челябинской области, где проживают его родственники.

Суд ЯНАО отказал в удовлетворении требований осужденного, который с 2009 года отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова». В мае апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Челябинский областной суд приговорил Мозглякова к пожизненному лишению свободы в 2008 году. Его признали виновным в изнасиловании несовершеннолетних, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.

Преступления, за которые был осужден Мозгляков, были совершены в Златоусте в том же году. Жертвами стали трое несовершеннолетних, две из которых погибли, а одной удалось выжить, передает агентство.

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