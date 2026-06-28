Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Ивановскую область

На окраине города Родники Ивановской области в ряде квартир многоквартирного дома выбило стёкла в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщили в правительстве региона.

«На окраине г. Родники зафиксировали падение обломков БПЛА... из повреждений — выбитые стёкла в ряде квартир в многоквартирном доме», — говорится в сообщении в канале на платформе MAX.

Администрация Родниковского района проводит оценку ущерба для оперативного устранения последствий.

Ранее движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили после временного перекрытия из-за атаки украинских беспилотников.

За ночь силы ПВО уничтожили 213 украинских беспилотников над Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также Азовским и Чёрным морями.