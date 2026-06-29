Россиян предупредили о последствиях бездействия по сим-карте

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова рассказала, к чему может привести долгое бездействие по сим-карте. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

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Леонова предупредила россиян о последствиях бездействия по сим-карте и отметила, что это грозит блокировкой номера и его продажей другому человеку.

«После того как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера», — уточнила она.

Ранее Госдума одобрила законопроект о введении в России детских сим-карт. Инициатива направлена на борьбу с мошенническими схемами, а также для защиты детей от противоправного контента.