Выезд из российского города в сторону Москвы перекрыли из-за атак ВСУ

Движение транспорта на выезд из Ярославля в сторону Москквы перекрыли из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в «Максе» губернатор российского региона Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — предупредил Евраев.

В середине июня в Ярославской области прошел «нефтяной дождь» после атаки беспилотников. Местные жители показали лужи черного цвета и черный налет на поверхностях после осадков.