Мужчина спрятал тело 17-летней девушки в чемодан

В Таиланде задержали 46-летнего гражданина Австралии, которого подозревают в расправе над 17-летней девушкой, найденной в чемодане. Об этомм пишет The Guardian.

Мужчину остановили вечером в пятницу, 26 июня, в бангкокском аэропорту Суварнабхуми, когда он готовился к вылету в Перт. За несколько часов до этого в Паттайе, рядом с железнодорожными путями, нашли чемодан, в котором находилось тело жертвы со следами насилия.

По данным следствия, рано утром в четверг мужчина вместе с тайской девушкой вошел в квартиру, а спустя несколько часов покинул здание с крупным чемоданом, который увез на мотоцикле.

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Полиция пока не предъявила иностранцу окончательные обвинения, но арестовала его. Австралийские власти подтвердили, что оказывают консульскую помощь задержанному.